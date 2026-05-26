La UHU clausura los Encuentros de Saber Abierto reivindicando la ciencia como herramienta social
La Universidad de Huelva ha clausurado una nueva edición de los Encuentros de Saber Abierto, una iniciativa impulsada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) junto a la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva que se ha consolidado como uno de los formatos de divulgación científica más participativos y cercanos de la institución académica.
La sesión de clausura estuvo protagonizada por la conferencia ‘Cienciaterapia: experimentos que cambian vidas’, centrada en un proyecto que une ciencia, divulgación y compromiso social para mejorar la experiencia de niños hospitalizados mediante actividades científicas y experimentos.
El encargado de ofrecer la conferencia fue Jesús Ángel Gómez, onubense y egresado de la Universidad de Huelva, quien explicó el crecimiento de esta iniciativa y cómo la ciencia puede convertirse también en una herramienta de apoyo emocional y bienestar.
Durante el encuentro, los asistentes conocieron de primera mano el trabajo que desarrolla Cienciaterapia en hospitales de distintas provincias, acercando la curiosidad y el aprendizaje a menores que atraviesan situaciones especialmente delicadas.
A lo largo del ciclo 2025-2026, los Encuentros de Saber Abierto han abordado asuntos relacionados con la sostenibilidad, la economía circular, la innovación agrícola, la gestión energética, la depuración de aguas o la empleabilidad.
Uno de los elementos más característicos de esta iniciativa ha vuelto a ser la celebración de las sesiones en distintos espacios patrimoniales y culturales de la provincia, entre ellos el Centro de Comunicación Jesús Hermida, la Lonja de la Innovación, la Casa Museo Martín Alonso Pinzón o la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez.
La actividad forma parte del Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).