Ana Lua Caiano abrirá el concierto de Yerai Cortés en Las Noches del Foro 2026

Ana Lua Caiano se incorpora a la programación de Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 y será la encargada de abrir el concierto de Yerai Cortés el próximo 17 de julio en el Foro Iberoamericano de La Rábida.

El ciclo, organizado por la Diputación Provincial de Huelva con la producción de Green Cow Music, refuerza así una de sus citas más vinculadas a la mezcla entre tradición y sonidos contemporáneos.

La artista portuguesa está considerada una de las voces emergentes más destacadas de la nueva escena musical lusa gracias a una propuesta que fusiona electrónica, música popular portuguesa y experimentación sonora.

Convertida en una auténtica “one-woman-band”, Ana Lua Caiano construye sus directos combinando sintetizadores, percusiones, loops y grabaciones de campo, creando espectáculos inmersivos de gran personalidad.

La cantante llega además a Huelva tras el reconocimiento internacional obtenido con su álbum debut Vou Ficar Neste Quadrado, publicado en 2024 por el sello alemán Glitterbeat.

Por su parte, Yerai Cortés presentará en La Rábida su nuevo trabajo POPULAR, un disco donde el guitarrista alicantino amplía su universo flamenco mezclando tradición y modernidad.

El ciclo Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 se celebrará del 3 al 24 de julio entre el Foro Iberoamericano de La Rábida y el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

La programación contará también con actuaciones de Bomba Estéreo, Maria Becerra y Ricky Martin, cuyo concierto en Huelva ya ha vendido más de la mitad del aforo disponible.

Las entradas para el ciclo ya se encuentran a la venta a través de la web oficial de Las Noches del Foro.