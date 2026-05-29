Ayamonte abre su verano cultural con una gran exposición dedicada al pintor Ángel D’Esury

Ayamonte dará el pistoletazo de salida a su programación cultural estival con la exposición La conquista del color, una amplia retrospectiva dedicada a la obra del pintor ayamontino Ángel D'Esury, considerado una de las figuras más representativas de la Escuela Ayamontina de Pintura.

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Ayamonte con la colaboración de la Diputación de Huelva, podrá visitarse del 5 de junio al 31 de julio en el Centro Cultural Casa Grande Manuel Rivero González, ocupando las salas Lola Martín, Antonio Gómez Feu y la Sala de las Tinajas.

La exposición reúne un total de cincuenta obras que permiten recorrer la trayectoria artística de D'Esury y descubrir la evolución de un creador profundamente vinculado a su ciudad natal. La presentación oficial ha contado con la presencia de Ana Teresa Rodríguez Haldón, hija del artista, cuya colaboración ha sido fundamental para la organización de esta iniciativa cultural.

Durante el acto, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, destacó que la ciudad vuelve a abrir el verano cultural de la provincia con una exposición dedicada a uno de los fundadores de la Escuela Ayamontina de Pintura, colectivo distinguido con la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva.

Nacido en Ayamonte en 1936, Ángel D’Esury desarrolló una intensa carrera artística marcada por la representación de los paisajes, rincones y escenas cotidianas de la localidad fronteriza. Su obra se caracteriza por el protagonismo de la luz, la riqueza cromática y una paleta de colores cálidos en la que destacan los tonos rosados y violetas, elementos que han convertido su pintura en una de las más reconocibles del panorama artístico onubense.

Además del homenaje al artista, la exposición servirá para estrenar una serie de mejoras impulsadas por el Ayuntamiento en la Casa Grande. Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación de nuevas colgaduras museísticas, sistemas de videovigilancia, sensores de iluminación y nueva señalética identificativa en las salas expositivas.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo 5 de junio a las 19:00 horas y supondrá el inicio de una programación cultural con la que Ayamonte aspira a consolidarse, un año más, como uno de los principales referentes culturales de la provincia durante los meses de verano.