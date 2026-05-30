El dibujante y divulgador Pedro Cifuentes protagoniza un encuentro en el Salón del Cómic de Huelva

El Centro Andaluz de las Letras participará en la programación del 20º Salón del Cómic de Huelva con un encuentro protagonizado por Pedro Cifuentes, reconocido docente y divulgador que presentará su último trabajo, Historia del Arte en cómic. Revoluciones.

La actividad tendrá lugar este sábado, 30 de mayo, a las 19:00 horas en el Auditorio de la Casa Colón, dentro de la programación del Salón del Cómic y con entrada dirigida a todos los aficionados al noveno arte.

El encuentro permitirá a los asistentes conocer de primera mano el proceso creativo de una publicación que acerca la historia del arte al gran público mediante el lenguaje del cómic. En esta ocasión, el autor explora los profundos cambios sociales, políticos y culturales que marcaron la Ilustración, la Revolución Industrial y el nacimiento de las democracias modernas.

A través de sus páginas, los lectores realizan un recorrido por movimientos artísticos como el Rococó y el Neoclasicismo, además de acercarse a figuras fundamentales de la pintura universal como Géricault, Delacroix, Manet, Turner, Constable o Francisco de Goya.

La obra forma parte de una exitosa colección divulgativa creada por Cifuentes, que incluye títulos dedicados al mundo clásico, la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, consolidándose como una herramienta innovadora para acercar la historia y el arte a lectores de todas las edades.

El autor regresa así a Huelva después de una primera actividad organizada por el Centro Andaluz de las Letras en el Museo de Huelva, dirigida a estudiantes de Artes de la provincia y que registró una destacada participación. El interés generado por aquella experiencia ha motivado la ampliación de la propuesta dentro del Salón del Cómic, trasladándola a un espacio con mayor capacidad.

Además de su trayectoria como historietista, Pedro Cifuentes ejerce como profesor de Ciencias Sociales desde 2008 y está considerado uno de los principales impulsores del uso educativo del cómic en España. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo y con diversas distinciones por su labor innovadora en las aulas.

Con esta actividad, el Centro Andaluz de las Letras y el Salón del Cómic de Huelva vuelven a apostar por la divulgación cultural y educativa a través de un formato que cada vez gana más protagonismo entre lectores, docentes y amantes de la historia.