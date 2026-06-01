La Sala de la Provincia rescata la obra de Sebastián García Vázquez
La exposición, que se inaugura este miércoles, reivindica el legado del pintor de Puebla de Guzmán como memoria visual del Andévalo
La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva inaugurará este miércoles 3 de junio, a las 20:00 horas, la exposición Memoria del Andévalo de Sebastián García Vázquez, una muestra dedicada a uno de los artistas que mejor supo retratar la vida, las tradiciones y el paisaje de esta comarca onubense.
La exposición propone un recorrido por la obra de Sebastián García Vázquez (1914-1989), pintor natural de Puebla de Guzmán, cuya producción artística se ha convertido con el paso de los años en un valioso legado visual para comprender la historia y las costumbres del Andévalo.
Según destaca el comisario de la muestra, Gustavo Domínguez Moreno, sus pinturas conservan la memoria de fiestas populares, oficios tradicionales, paisajes, personajes y escenas cotidianas que forman parte de la identidad cultural de la comarca.
La muestra pone en valor la estrecha relación del artista con su tierra y su capacidad para reflejar en sus obras una forma de vida que hoy constituye un importante patrimonio cultural y etnográfico.
Con esta exposición, la Diputación de Huelva rinde homenaje a un pintor cuya obra sigue siendo una referencia fundamental para conocer y entender la historia y las raíces del Andévalo onubense.