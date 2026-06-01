La Sala de la Provincia rescata la obra de Sebastián García Vázquez

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva inaugurará este miércoles 3 de junio, a las 20:00 horas, la exposición Memoria del Andévalo de Sebastián García Vázquez, una muestra dedicada a uno de los artistas que mejor supo retratar la vida, las tradiciones y el paisaje de esta comarca onubense.

La exposición propone un recorrido por la obra de Sebastián García Vázquez (1914-1989), pintor natural de Puebla de Guzmán, cuya producción artística se ha convertido con el paso de los años en un valioso legado visual para comprender la historia y las costumbres del Andévalo.

Según destaca el comisario de la muestra, Gustavo Domínguez Moreno, sus pinturas conservan la memoria de fiestas populares, oficios tradicionales, paisajes, personajes y escenas cotidianas que forman parte de la identidad cultural de la comarca.

La muestra pone en valor la estrecha relación del artista con su tierra y su capacidad para reflejar en sus obras una forma de vida que hoy constituye un importante patrimonio cultural y etnográfico.

Con esta exposición, la Diputación de Huelva rinde homenaje a un pintor cuya obra sigue siendo una referencia fundamental para conocer y entender la historia y las raíces del Andévalo onubense.