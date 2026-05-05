Zalamea la Real se vuelca con su tradición en El Romerito de la Santa Cruz

El municipio onubense de Zalamea la Real se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la celebración de El Romerito en honor a la Santa Cruz, una festividad que combina tradición, fe y convivencia en un entorno natural único. Tras el pregón celebrado el pasado sábado, la localidad encara tres días intensos marcados por el camino hacia la finca, el emotivo Santo Rosario a la luz de las velas y la Misa de Romeros.

El diputado Juan Daniel Romero destacó durante la presentación el valor cultural de esta cita, subrayando el trabajo conjunto de la Hermandad y el Ayuntamiento para preservar una tradición que también se transmite a los más jóvenes a través de actividades en los centros educativos. En la misma línea, el alcalde Diego Rodríguez puso en valor la implicación de los mayordomos y el dispositivo organizativo, que incluye seguridad, asistencia sanitaria y transporte mediante microbuses hasta la finca.

El viernes arrancará con la salida de las carrozas desde El Villar, que se unirán a las de Zalamea en un recorrido que culmina en la finca El Romerito. Durante el trayecto, se suceden momentos simbólicos como la ofrenda floral en la ermita de la Divina Pastora o la parada en el Pilar Nuevo, punto emblemático del camino. Ya en la finca, los romeros disfrutarán de un ambiente festivo que este año contará como novedad con un concierto del Capullo de Jerez.

El sábado estará marcado por la convivencia entre familias y visitantes, con paseos, encuentros y visitas a la ermita, hasta llegar al momento más emotivo: el Santo Rosario nocturno. A oscuras, iluminados únicamente por velas y bengalas, los romeros recorren las casas cantando oraciones, en una de las estampas más sobrecogedoras de la romería.