Convocado el concurso del cartel anunciador de la Feria de Otoño y del Caballo 2026

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Huelva Ecuestre (AHE) han convocado el concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria de Otoño y del Caballo 2026, una iniciativa que busca implicar a artistas y creadores en la promoción de uno de los eventos más destacados del calendario festivo de la capital.

La temática deberá girar en torno a la propia feria, incorporando elementos identificativos como el caballo —especialmente ligado a la doma vaquera—, la ciudad de Huelva y la localidad de Beas, que será el municipio invitado en esta edición.

Las obras podrán realizarse mediante cualquier técnica pictórica o digital, aunque el uso de inteligencia artificial estará limitado a un máximo del 20%. Además, deberán presentarse en formato vertical, con unas dimensiones de 50x100 centímetros y sobre soporte rígido.

El certamen está abierto a la participación de cualquier persona interesada, que podrá presentar una única obra original e inédita, no premiada anteriormente. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 30 de junio, debiendo formalizarse mediante el envío de la solicitud correspondiente al correo electrónico de la organización.

La entrega de los trabajos se realizará el 10 de septiembre, en horario de mañana, en las dependencias de la concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico ubicadas en la Casa Colón, donde deberán presentarse junto a la documentación del autor en sobre cerrado y también en formato digital.

El fallo del jurado, compuesto por representantes institucionales y profesionales del ámbito artístico y publicitario, se dará a conocer en la semana del 21 de septiembre, coincidiendo con el acto de presentación oficial de la Feria de Otoño y del Caballo 2026.

El concurso contempla un único premio de 800 euros, además del reconocimiento de que la obra ganadora se convertirá en la imagen oficial del evento, con la proyección y difusión que ello supone.