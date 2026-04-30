El flamenco toma la ciudad con una XI edición del festival marcada por la emoción, la raíz y el regreso de Arcángel

La ciudad volverá a convertirse en epicentro del arte jondo el próximo mes de junio con la celebración de la undécima edición del Festival Flamenco ‘Ciudad de Huelva’, una cita ya consolidada en el calendario nacional que combina tradición, innovación y una firme apuesta por el talento emergente.

Durante la presentación oficial, la alcaldesa, Pilar Miranda, destacó el carácter estratégico del festival, subrayando que la capital es referente del flamenco y que esta cita refleja el compromiso con sus raíces culturales. En esta edición, uno de los grandes atractivos será el regreso del cantaor onubense Arcángel, que actuará en un formato íntimo con su espectáculo ‘Tablao’, recuperando la esencia más pura del flamenco.

El artista ha señalado que su vuelta será “muy especial”, destacando la cercanía con el público como elemento clave de una propuesta que recrea el ambiente tradicional de los tablaos. Su actuación, prevista para el 13 de junio en el Patio del Ayuntamiento, pondrá el broche final a una programación de alto nivel.

El festival contará también con la presencia de figuras destacadas como Mayte Martín, que recibirá el Premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenco, en reconocimiento a su trayectoria. Junto a ella, nombres como Jeromo Segura, Pastora Galván, José Valencia o Manuel de la Luz completan un cartel que refuerza el peso artístico del certamen.

La programación se desarrollará en espacios emblemáticos como el Gran Teatro, la Casa Colón, el Barrio Obrero o el propio Ayuntamiento, apostando por un formato cercano y accesible. El Festival Quitasueños volverá a llevar el flamenco al corazón del Barrio Obrero, combinando tradición y nuevas tendencias en un entorno único.

Además, el evento mantiene su vertiente formativa con talleres escolares y el certamen nacional de Fandango Joven, consolidándose como plataforma para las nuevas generaciones y garante de la continuidad de uno de los palos más representativos de la provincia.

Con esta nueva edición, el festival reafirma su papel como referente del flamenco, apostando por un modelo que combina excelencia artística, identidad cultural y participación ciudadana.