Lepe presenta su VI Festival Flamenco con grandes figuras del panorama actual

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado la sexta edición del Festival Flamenco de Lepe MEC (Mercado, Escaparates y Calle), que se celebrará del 8 al 12 de julio con una programación que reunirá a destacados artistas del panorama flamenco actual.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Lepe, Adolfo Verano, y del director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, quienes han destacado la consolidación de este evento dentro del calendario cultural andaluz.

El festival acercará el flamenco a distintos espacios del municipio, desde las calles del centro hasta enclaves como el recinto romero de El Terrón o la playa de La Antilla, con el objetivo de hacerlo accesible a todos los públicos.

La programación arrancará el 8 de julio con la actuación de Juan Tomás de La Molía. El día 9 tendrá lugar la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, coorganizada por el Instituto Andaluz del Flamenco. El 10 de julio actuará la bailaora María Moreno, mientras que el día 11 será el turno de Alejandro Rodríguez y de Antonio Rey junto a Mara Rey. El cierre del festival, el 12 de julio, correrá a cargo del onubense Arcángel.

El alcalde ha subrayado la apuesta del municipio por este evento, señalando que permite “acercar el flamenco a la calle y hacerlo accesible, además de convertirse en un atractivo turístico en pleno verano”. Por su parte, el director del Instituto Andaluz del Flamenco ha destacado el crecimiento del festival, al que ha definido como “uno de los más importantes de Andalucía”, así como su papel en la promoción de nuevos talentos.

El VI Festival Flamenco de Lepe cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, consolidándose como una cita cultural de referencia en la provincia.