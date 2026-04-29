La Diputación acoge la presentación del libro sobre Honorio Cornejo Carvajal de Enrique Nielsen

La Diputación de Huelva acogerá el próximo jueves 30 de abril la presentación del libro El ministro colombino: Honorio Cornejo Carvajal, obra del escritor onubense Enrique Nielsen, en el marco del X Ciclo de Presentaciones organizado por el Servicio de Cultura.

El acto se celebrará a las 19:00 horas en la Biblioteca Especializada en Temas y Autores Onubenses, situada en la calle Fernando el Católico, y contará también con la participación del editor Rafa Pérez.

La obra pone el foco en la figura de Honorio Cornejo Carvajal, marino onubense y Ministro de Marina, cuya labor resultó clave en la histórica gesta del vuelo del Plus Ultra en 1926, al impulsar que la expedición partiera desde Palos de la Frontera, recuperando así el simbolismo del lugar desde el que zarparon las carabelas en 1492.

Enrique Nielsen, nacido en Huelva en 1970, es diplomado en Magisterio y técnico municipal en el área de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, además de entrenador de atletismo. Su trayectoria como investigador y autor se centra en episodios históricos vinculados a la provincia, con obras como El misterio de William Martin, Huelva en la I Guerra Mundial o Clauss: un agente alemán en la Huelva de la II Guerra Mundial, entre otras.

La presentación supone una nueva oportunidad para acercarse a la historia de Huelva a través de una figura poco conocida pero fundamental en uno de los hitos más relevantes de la aviación española, en un acto abierto al público dentro de la programación cultural de la Diputación.