Huelva celebrará sus Cruces de Mayo durante todo el mes con actividades en distintos barrios

Huelva vivirá durante todo el mes de mayo una de sus tradiciones más arraigadas con la celebración de las Cruces de Mayo 2026, que se desarrollarán del 1 al 30 con actividades repartidas por distintos barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento ha presentado una programación que incluye más de una quincena de cruces distribuidas en zonas como Verdeluz, El Higueral del Este, Matadero, Santa Marta, Hispanidad, El Lazareto o Molino de la Vega, entre otras, en colaboración con hermandades y asociaciones vecinales.

El concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha destacado que la organización se ha realizado de forma coordinada con las entidades participantes para facilitar el desarrollo de las celebraciones en las mejores condiciones. En este sentido, el Consistorio aportará apoyo logístico con la instalación de baños químicos, escenarios y sistemas de recogida de residuos.

Asimismo, se han establecido medidas para garantizar la seguridad y la convivencia, como la obligatoriedad de contar con seguros de responsabilidad civil, la delimitación de zonas de paso peatonal y de emergencia, la acreditación para la manipulación de alimentos y el control de horarios y niveles de sonido.

Las celebraciones se concentrarán principalmente en los fines de semana, aunque algunas cruces mantendrán actividad durante todo el mes. Entre ellas destacan la Cruz del Barrio Obrero, la Cruz Este o la de Verdeluz, junto a otras como la del Santo Entierro, Misericordia, el Prado, Santa Ana, el Calvario o la Hispanidad, que se desarrollarán en distintas fechas a lo largo de mayo.

Además, varias de estas citas contarán con actuaciones del programa municipal Cultura en los Barrios, con exhibiciones de baile, coros, palillos o guitarra, reforzando el carácter tradicional y participativo de la festividad.

Desde el Ayuntamiento se ha animado tanto a los onubenses como a los visitantes a recorrer las distintas cruces y disfrutar de una celebración que convierte a la ciudad en un punto de encuentro cultural, festivo y vecinal durante todo el mes.