Juan Villa presenta hoy en Huelva ‘La novela de Doñana’ en la Casa Colón

La Casa Colón de Huelva acoge hoy, 28 de abril, la presentación de La novela de Doñana, del escritor Juan Villa, un volumen que reúne buena parte de sus relatos y novelas ambientados en este enclave natural.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en el Salón A y contará con la presencia del propio autor, en una cita abierta al público para acercarse a una obra que ofrece una mirada literaria sobre uno de los espacios más representativos del entorno onubense.

Editado por la Fundación José Manuel Lara, el libro incluye además un prólogo de Miguel Delibes de Castro y un epílogo de José Juan Díaz Trillo, aportando una visión complementaria sobre el valor ambiental, cultural y narrativo de Doñana.

La presentación se enmarca dentro de la programación cultural de la ciudad y supone una oportunidad para conocer de primera mano una obra que profundiza en la relación entre literatura y territorio, con Doñana como hilo conductor.