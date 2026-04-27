Las Cruces de Mayo de La Palma, ya Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

La localidad de La Palma del Condado ha vivido una jornada histórica tras el reconocimiento oficial de sus Cruces de Mayo como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, un distintivo que pone en valor el esfuerzo colectivo de generaciones y la profunda raíz cultural de esta tradición.

El acto, celebrado como antesala a la inminente festividad, contó con la presencia de la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera Vidarte, quien destacó la importancia de este reconocimiento como impulso para la proyección turística y cultural del municipio.

Durante la gala se presentó además el logotipo que identificará a partir de ahora todas las publicaciones y eventos relacionados con las Cruces de Mayo, simbolizando este nuevo hito para la localidad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje al prioste honorario de la Santa Cruz de la Calle Sevilla, Manuel Martínez Ligero, y a la camarista honoraria de la Santa Cruz de la Calle Cabo, Josefa Pinto García, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con la tradición.

Por su parte, la presidenta de la Hermandad Santa Cruz Calle Sevilla, Carmen Cepeda Bernal, y el presidente de la Hermandad Santa Cruz Calle Cabo, Luis María Conde Romero, expresaron su agradecimiento y pusieron en valor la historia y el legado de sus titulares.

En representación del Ayuntamiento, la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno Domínguez, hizo entrega de un recuerdo institucional a ambas hermandades y subrayó que esta distinción contribuirá a reforzar la proyección de las devociones y tradiciones locales.

La gala, conducida por Marta González Rodríguez y Cele Bellerín Rojas, contó también con las actuaciones de un grupo de tamborileros y del guitarrista Antonio Ogazón, poniendo el broche cultural a una jornada que quedará para el recuerdo de los palmerinos.