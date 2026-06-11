Antonio Reyes y Sandra Carrasco encabezan el cartel del 52 Festival Flamenco de Moguer

Moguer volverá a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros del flamenco con la celebración de la 52 edición de su Festival de Cante Flamenco, que tendrá lugar el próximo 11 de julio en la Caseta de la Peña de Cante Jondo, ubicada en el recinto ferial La Parrala.

El cartel de este año estará encabezado por Antonio Reyes, una de las voces más reconocidas del flamenco actual, junto a la cantaora onubense Sandra Carrasco, acompañada a la guitarra por David de Arahal. Completarán la programación el cantaor Rafael Núñez ‘Talega’ y la prestigiosa bailaora María Moreno.

Organizado por la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer y la Peña de Cante Jondo de Moguer, el festival rendirá homenaje en esta edición a la Peña Flamenca Femenina de Huelva, en reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo en la promoción y difusión del flamenco y en la visibilización de la mujer dentro de este arte.

Durante la presentación, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó la fortaleza de una cita que “forma parte del patrimonio cultural de la provincia”, mientras que el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, subrayó que el festival constituye una de las expresiones culturales más importantes del municipio y un referente para los aficionados.

Como antesala al festival, Moguer acogerá además una Semana Flamenca con conferencias, proyecciones y recitales, reforzando el papel de la localidad como punto de encuentro para los amantes del cante, el toque y el baile.

Las entradas tendrán un precio de 15 euros y podrán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma Momotickets o en la taquilla el mismo día del espectáculo.

A lo largo de sus más de cinco décadas de historia, por el escenario del Festival Flamenco de Moguer han pasado figuras legendarias como Camarón de la Isla, Miguel Poveda, El Lebrijano, Diego El Cigala, Antonio Canales, Farruquito o Estrella Morente, consolidando una trayectoria que lo sitúa entre las grandes citas flamencas de Andalucía.