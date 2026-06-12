Arcángel cuelga el cartel de completo para su actuación de mañana por la tarde en Huelva

El espectáculo ‘Tablao de Arcángel’ ha agotado todas las entradas para la función prevista mañana sábado a las 21.00 horas en el Patio del Ayuntamiento de Huelva, confirmando la enorme expectación que ha despertado una de las propuestas más especiales de la programación cultural de la ciudad.

A pesar del lleno para la sesión de tarde-noche, todavía quedan localidades disponibles para el pase de las 12.00 horas, una oportunidad única para disfrutar de cerca de una de las voces más importantes del flamenco actual.

Concebido como un encuentro íntimo entre el artista y el público, ‘Tablao de Arcángel’ recupera la esencia más pura del flamenco en un formato cercano que permitirá a los asistentes vivir el cante desde una perspectiva poco habitual, marcada por la emoción, la autenticidad y la cercanía.

El singular entorno del Patio del Ayuntamiento contribuirá además a crear una atmósfera única para un espectáculo pensado para sentir el flamenco a escasos metros de sus protagonistas y disfrutar de la fuerza interpretativa de Arcángel, uno de los artistas onubenses con mayor proyección nacional e internacional.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se anima a los aficionados al flamenco y al público en general a aprovechar las últimas localidades disponibles para la sesión matinal de mañana, una propuesta cultural diferente para disfrutar del sábado en la ciudad de la mano de uno de los grandes referentes del flamenco contemporáneo.