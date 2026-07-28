La Diputación edita Platero y nosotros para reivindicar la figura del periodista y escritor Ricardo Bada

La Diputación de Huelva ha presentado este martes el libro Platero y nosotros, una obra con la que rinde homenaje al periodista, escritor y traductor onubense Ricardo Bada, fallecido en 2025, y que busca acercar su trayectoria y legado a las nuevas generaciones.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, dio a conocer la publicación acompañado por familiares, amigos y representantes de la Asociación Periferias, entidad con la que la Diputación ha impulsado este proyecto editorial.

Durante la presentación, Toscano destacó que el libro nace "del reconocimiento y del afecto" hacia quien definió como uno de los mayores intelectuales que ha dado la provincia de Huelva. El presidente recordó la dilatada trayectoria de Bada como periodista, escritor, traductor y crítico literario, subrayando su papel como puente entre Europa y el mundo iberoamericano durante los años en los que residió en la ciudad alemana de Colonia.

El presidente de la Diputación incidió en que, pese a desarrollar gran parte de su carrera fuera de España, Ricardo Bada nunca perdió el vínculo con su tierra natal. "Vivía en Colonia, pero seguía mirando el mundo con los ojos de quien nació aquí", afirmó Toscano, quien destacó la constante presencia de Huelva en su obra literaria y periodística.

La publicación reúne textos y testimonios de personas que compartieron vida y profesión con el autor, ofreciendo una visión cercana de su personalidad y de su contribución al periodismo y a la literatura. Además, incorpora un apartado singular con unos fandangos escritos por el propio Ricardo Bada dedicados a varios amigos, que pueden escucharse mediante códigos QR con las interpretaciones de María Reyes, al cante, y "El Tato", al toque.

Por su parte, el presidente de la Asociación Periferias, Guillermo Duclós, agradeció el respaldo de la Diputación desde el inicio del proyecto y recordó la estrecha relación que el escritor mantuvo siempre con Huelva, incluso durante los años que vivió en Alemania.

Con esta edición, la Diputación de Huelva pretende contribuir a preservar y difundir la obra de Ricardo Bada, reivindicando la figura de un autor que alcanzó un importante reconocimiento internacional y cuyo legado forma parte del patrimonio cultural de la provincia.