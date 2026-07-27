Las Noches del Foro supera los 10.000 asistentes y se consolida en Huelva

Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 ha cerrado su edición con un balance muy positivo tras reunir a más de 10.000 espectadores durante el mes de julio, consolidándose como una de las principales citas musicales y culturales del verano en la provincia de Huelva.

Impulsado por la Diputación Provincial de Huelva y con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, el ciclo ha llevado la música en directo al Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, y al Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital.

Bajo el lema "Iberoamérica Suena", la programación ha reunido propuestas nacionales e internacionales de diferentes estilos, desde la música latinoamericana y el pop hasta la guitarra española contemporánea y la nueva canción portuguesa, reforzando el papel de La Rábida como punto de encuentro entre culturas.

Entre los artistas que han pasado por esta edición destacan Maria Becerra, Yerai Cortés & Ana Lua Caiano y Ricky Martin, cuyo concierto puso el broche final al ciclo en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

La organización también ha destacado el impacto que el festival ha tenido en la economía provincial, favoreciendo la actividad de sectores como la hostelería, la restauración, el transporte y el alojamiento, además de contribuir a reforzar la imagen de Huelva como destino cultural de verano.

En el apartado de comunicación, el evento ha generado 318 impactos en medios de comunicación, entre prensa, radio, televisión y medios digitales, alcanzando un valor publicitario estimado de 4,39 millones de euros.

Con este balance, la Diputación de Huelva y Green Cow Music reafirman su apuesta por un festival que continúa creciendo y que se consolida como una de las grandes referencias del calendario cultural estival de la provincia.