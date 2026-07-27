Álvaro Villarán gana el XXIX Certamen Nacional de Fandangos 'Paco Toronjo'

Álvaro Villarán, de Bollullos Par del Condado, se ha proclamado ganador de la categoría de adultos del XXIX Certamen Nacional de Fandangos 'Paco Toronjo', cuya final se ha celebrado este fin de semana en Alosno. En la categoría de jóvenes, la vencedora ha sido Julieta Infante, de Huelva, mientras que el premio al mejor fandango de Alosno ha recaído en Erika Martín Boza, de Villarrasa.

Organizado por la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Alosno, la Mancomunidad de Beturia y el Instituto Andaluz del Flamenco, este certamen está considerado como uno de los festivales más prestigiosos y representativos de Andalucía, consolidándose como una cita imprescindible para los aficionados al flamenco dentro y fuera de la provincia.

En la categoría de adultos, el segundo premio fue para Carmen Roldán, de Moguer, mientras que Macarena Luna, de Huelva, obtuvo la tercera posición. Los accésits recayeron en Claudia Tudor (Palos de la Frontera), Erika Martín(Villarrasa), Benita Bayón (El Patrás) y María Domínguez (Huelva).

Final Certamen de Fandangos - Foto- Jesús García Serrano

En la categoría de jóvenes, Ana Sierra y María Gómez, ambas de Paymogo, lograron el segundo y tercer puesto, respectivamente. Los accésits fueron para Francisco Domínguez (Moguer), Rodrigo Pérez (Moguer), Mari Carmen Mora (Huelva), Candela Pereles (La Redondela) y Enrique Cordero (Moguer).

Final Certamen de Fandangos - Foto- Jesús García Serrano

La final contó con la presencia de la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero; el alcalde de Alosno, Francisco José Suero; y el delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Carlos Duarte, junto a otras autoridades y representantes del mundo del flamenco.