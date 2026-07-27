La Hermandad Matriz acerca la Venida a los jóvenes

La Hermandad Matriz de Almonte dedica este año el XXXVI Encuentro de Jóvenes Rocieros a transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Venida de la Virgen, con una programación centrada en las tradiciones, los preparativos y la implicación colectiva que rodean el traslado de la Patrona de Almonte.

Bajo el lema "Contigo en el camino, Rocío", cerca de un centenar de jóvenes de Almonte y de distintas hermandades filiales participan durante este fin de semana en esta convivencia organizada por la Delegación de Juventud de la institución almonteña. Una iniciativa que alcanza ya su 36ª edición y que fomenta la convivencia, la formación y los valores cristianos y rocieros.

Durante la primera jornada, los participantes conocieron de primera mano algunos de los trabajos que ya transforman la aldea ante la cercanía de la Venida. Los jóvenes aprendieron a elaborar y abrir las tradicionales flores de papel y colaboraron en el forrado con romero de los primeros palos que formarán parte del engalanado del recorrido de la Virgen por El Rocío.

Estas actividades han sido posibles gracias a la colaboración de la Asociación Flores para la Pastora, integrada por vecinos de la aldea que trabajan en la ornamentación de las calles por las que pasará la Virgen antes de emprender su camino hacia Almonte.

El delegado de Juventud de la Hermandad Matriz, Javier Giménez, destacó que esta edición permite a los jóvenes "no sólo conocer qué se hace ante una Venida, sino formar parte de esos preparativos y comprender todo el cariño, la dedicación y la transmisión entre generaciones que existe detrás de ellos". Además, subrayó que el encuentro pretende que los participantes vivan estos días "muy cerca de la Virgen" y descubran que El Rocío también se construye desde la convivencia, el servicio y la implicación en sus propias hermandades.

La programación continúa en Almonte, donde los asistentes conocerán los trabajos de elaboración y forrado de los arcos que adornarán las calles para recibir a la Patrona el próximo mes de agosto. También visitarán la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde rezarán el Ángelus.

Ya por la tarde regresarán a El Rocío para participar en la Sabatina en honor a Nuestra Señora del Rocío, donde realizarán las lecturas de la misa, que estará cantada por el Coro Joven de la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto.

El encuentro concluirá este domingo, reafirmando la apuesta de la Hermandad Matriz por los jóvenes como parte esencial del presente y del futuro de la devoción rociera, favoreciendo su formación, participación e implicación para seguir transmitiendo El Rocío a las nuevas generaciones.