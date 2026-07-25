‘Burladas’ revisita este sábado el mito de Don Juan en el Castillo de Niebla

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla acoge este sábado 25 de julio la representación de 'Burladas', una propuesta de Flexión Producciones que ofrece una revisión contemporánea del mito de Don Juan desde la perspectiva de las mujeres que fueron seducidas y olvidadas por el legendario personaje.

Dirigida, escrita y protagonizada por Esther Berzal, la obra plantea una pregunta que sirve de punto de partida para toda la función: ¿Qué ocurriría si las mujeres de Don Juan pudieran contar su propia versión de la historia?

La protagonista, Inés, inicia una relación con un hombre llamado Juan tras superar experiencias traumáticas. A partir de ese encuentro, comienzan a aparecer las mujeres burladas por Don Juan Tenorio, que le piden reescribir sus historias. A través de ese viaje, la obra aborda cuestiones como el deseo, el trauma, el miedo a enamorarse, el ghosting o la vulnerabilidad masculina.

El espectáculo propone una relectura escénica y física del mito clásico para reflexionar sobre el cuerpo femenino, la memoria y los relatos que han marcado históricamente a las mujeres, combinando teatro contemporáneo y expresión corporal.

Junto a Esther Berzal, el reparto está formado por Silvana Navas y David Soto Giganto, con escenografía de Pablo Menor, vestuario de Paula Paterna y música de Alberto Vela.

'Burladas' es el segundo de los ocho espectáculos programados en la 41 edición del Festival Castillo de Niebla, que se celebra hasta el 19 de agosto con una selección de montajes teatrales y de danza procedentes de algunos de los principales festivales nacionales.

Las entradas continúan a la venta a través de los canales habituales y también podrán adquirirse en la taquilla del Castillo desde las 19.00 horas el mismo día de la representación, siempre que queden localidades disponibles. El festival ofrece además un servicio gratuito de ludoteca durante las funciones.