El Playa Sonora arranca hoy en La Antilla con Macaco, Duncan Dhu y Miguel Campello
El festival se prolongará hasta el 9 de agosto con artistas como Ana Torroja, Camela, Vanesa Martín, La La Love You y Siempre Así.
El Festival Playa Sonora levanta este viernes 24 de julio el telón de su edición de 2026 en La Antilla (Aparcamiento del Recinto Romero de La Bella), dando comienzo a más de dos semanas de conciertos que convertirán a la localidad costera en uno de los grandes referentes musicales del verano en la provincia de Huelva.
La jornada inaugural comenzará con la apertura de puertas a las 19:00 horas. El escenario recibirá a Morochos a las 19:30 horas, seguido de Macaco a las 20:40 horas, Duncan Dhu, con el 'Mikel Erentxun – DD40 Tour', a las 22:20 horas, y Miguel Campello, que cerrará la noche a partir de las 00:30 horas.
La programación continuará el sábado 25 de julio, con apertura de puertas a las 20:00 horas, DJ Pulpo (21:10 horas), Celtas Cortos (21:50 horas) y Ana Torroja, con su espectáculo dedicado a los grandes éxitos de Mecano, desde las 23:30 horas.
El domingo 26 de julio, también con apertura a las 20:00 horas, actuarán el Cuarteto Pa'mearse (21:15 horas), la chirigota Los Amish del Mono (22:45 horas) y Los Ssshhhh!!, de El Bizcocho, a las 00:30 horas.
Tras unos días de descanso, el festival regresará el viernes 31 de julio, con apertura de puertas a las 20:00 horas, Siempre Así (21:20 horas), Camela (23:30 horas) y María Isabel (01:30 horas).
El sábado 1 de agosto abrirá nuevamente sus puertas a las 20:00 horas. La música correrá a cargo de Vera Fauna (21:00 horas), Tu Otra Bonita (22:30 horas), Nena Daconte (00:00 horas) y La La Love You (01:30 horas).
La música electrónica será protagonista el viernes 7 de agosto, con apertura de puertas a las 20:00 horas y las actuaciones de Aaron Sevilla, LaGore, Ricardo del Toro y JC Morillo.
El sábado 8 de agosto, el recinto abrirá también a las 20:00 horas para recibir a Fran Cortés (21:30 horas) y Vanesa Martín (23:00 horas).
El broche final llegará el domingo 9 de agosto, con apertura de puertas a las 20:00 horas y el espectáculo de humor 'Misión: Impro-sible', protagonizado por Aguilera y Meni, que comenzará a las 23:30 horas.
Con un cartel que combina pop, rock, flamenco, electrónica, carnaval y humor, Playa Sonora 2026 vuelve a consolidarse como una de las grandes citas culturales y musicales del verano onubense.