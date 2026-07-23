La Sala de la Provincia acoge la exposición Lone Star de José Carlos Naranjo

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge desde este jueves la exposición Lone Star, del artista José Carlos Naranjo, una propuesta pictórica inspirada en el desaparecido pub onubense que da nombre a la muestra y que podrá visitarse hasta el próximo 15 de agosto.

La exposición reúne el proyecto con el que el creador gaditano obtuvo la XXXI Beca Daniel Vázquez Díaz, una iniciativa impulsada por la Diputación de Huelva para fomentar la creación contemporánea en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

La inauguración ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, el propio artista y el comisario de la exposición, Sema D'Acosta. Durante el acto, Baquero destacó el valor de una propuesta que toma como punto de partida uno de los espacios más representativos de la vida cultural onubense para convertirlo en una reflexión artística sobre la memoria y el paso del tiempo.

Lejos de plantear una reconstrucción documental, Lone Star utiliza la pintura, el collage y otros recursos plásticos para evocar la atmósfera del histórico local, referente de la música alternativa en Huelva entre 1997 y 2019, a través de recuerdos, testimonios e imágenes que apelan a la experiencia personal del espectador.

El proyecto supone además una evolución en el lenguaje artístico de Naranjo hacia planteamientos más conceptuales, donde realidad y memoria se entrelazan para explorar cómo determinados lugares permanecen vivos en el imaginario colectivo incluso después de su desaparición.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, José Carlos Naranjo ha desarrollado una trayectoria con exposiciones individuales y colectivas tanto en España como en el extranjero, y su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.

La exposición podrá visitarse en la Sala de la Provincia de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.