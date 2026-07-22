Ayamonte estrena “Angustias: dos pueblos, una devoción”, un documental que conecta su historia con Granada

Ayamonte acogerá el estreno de “Angustias: dos pueblos, una devoción”, una producción de NR Producciones, Ayamonte Interesa y Avatel que propone un viaje entre Ayamonte y Granada para descubrir la historia y los vínculos que existen entre ambas ciudades a través de una misma advocación: Nuestra Señora de las Angustias.

Dirigido por Nacho Rivera y Marina Moreno, el documental nace con el objetivo de descubrir qué hay detrás de dos devociones separadas por cientos de kilómetros pero unidas por numerosos elementos históricos, culturales y religiosos.

Para su realización, el equipo se ha desplazado hasta Granada, donde ha grabado algunos de los lugares fundamentales para comprender la historia de su Patrona y ha recogido testimonios de miembros de su hermandad. El documental cuenta igualmente con la participación de historiadores y representantes de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte, construyendo el relato desde las dos ciudades.

Historia, patrimonio y emoción

“Angustias: dos pueblos, una devoción” combina entrevistas, imágenes actuales, fotografías y documentos históricos, material de archivo y recreaciones audiovisuales para trasladar al espectador a algunos de los acontecimientos que han marcado la historia de ambas devociones.

Terremotos, inundaciones, epidemias, tradiciones, acontecimientos históricos y relatos transmitidos durante generaciones forman parte de un recorrido que pretende mostrar cómo la devoción a la Virgen de las Angustias ha permanecido ligada a la vida y a la memoria de ambos pueblos.

El proyecto ha requerido meses de investigación, grabaciones, desplazamientos, edición y postproducción, apostando por una realización de carácter cinematográfico en la que la imagen, la música y los testimonios tienen un peso fundamental.

Una noche para descubrir una historia compartida

El estreno permitirá al público conocer por primera vez el resultado de este viaje entre Ayamonte y Granada, pero también descubrir historias y curiosidades desconocidas para buena parte de los espectadores.

La presentación contará además con diferentes intervenciones relacionadas con el origen y la realización del proyecto y con la participación de representantes vinculados al documental.

La dirección corresponde a Nacho Rivera y Marina Moreno, asumiendo Rivera también la dirección técnica, edición y postproducción, y Moreno la redacción del proyecto.

“Angustias: dos pueblos, una devoción” es una producción de NR Producciones, Ayamonte Interesa y Avatel, un proyecto audiovisual que une historia, patrimonio y emoción para acercar al espectador a dos ciudades conectadas bajo un mismo nombre: Angustias.