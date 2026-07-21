Zalamea la Real rinde homenaje a Manuel Vallejo en su XIV Festival Flamenco

El XIV Festival Flamenco de Zalamea la Real homenajeará este año a Manuel Vallejo con motivo del centenario de la concesión de la II Llave de Oro del Cante, en una edición que se celebrará el próximo 24 de julio, a partir de las 22.00 horas, en el Paseo Redondo.

La programación ha sido presentada por la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; el teniente de alcalde y concejal de Cultura de Zalamea la Real, Antonio Conejo; y el comisario del festival y crítico de flamenco del diario El Mundo, Manuel Martín Martín.

El cartel de esta edición estará integrado por Alicia Gil, Antonio Ortega, Rocío Díaz y José Olmo, en una propuesta diseñada para reivindicar la diversidad y el rigor artístico del cante flamenco.

Durante la presentación, Gracia Baquero destacó que el flamenco constituye una de las principales señas de identidad de Andalucía y agradeció el compromiso del Ayuntamiento de Zalamea la Real por mantener vivo un festival que, además de difundir este arte, contribuye a preservar la memoria de figuras fundamentales como Manuel Vallejo.

Por su parte, Antonio Conejo puso en valor el respaldo que la Diputación de Huelva presta al certamen y destacó la consolidación del festival tras alcanzar su decimocuarta edición. Asimismo, subrayó el carácter singular del Paseo Redondo como escenario y el respeto con el que el público vive cada una de las actuaciones.

El comisario del festival, Manuel Martín Martín, aseguró que desconoce otro festival flamenco que haya dedicado una edición al centenario de la II Llave de Oro del Cante concedida a Manuel Vallejo, “ni siquiera en Sevilla”, ciudad natal del artista. A su juicio, esta iniciativa convierte a Zalamea la Real en un referente en la recuperación de la memoria del flamenco.

Martín explicó además que el cartel responde a un criterio de calidad y diversidad artística, reuniendo a intérpretes con trayectorias y estilos diferentes para ofrecer una visión amplia del cante flamenco, alejándose de criterios meramente comerciales.

La velada comenzará con la actuación de José Olmo, seguida de Rocío Díaz y Antonio Ortega, mientras que Alicia Gil será la encargada de cerrar una edición que volverá a reunir a los aficionados al flamenco en uno de los festivales de referencia de la provincia de Huelva.