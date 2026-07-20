La Hermandad Matriz homenajea a sus antiguos Hermanos Mayores

La Hermandad Matriz de Almonte ha rendido homenaje este sábado a quienes han desempeñado el cargo de Hermano Mayor desde comienzos del siglo XX con una eucaristía celebrada en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío.

El acto reunió a cerca de un centenar de antiguos Hermanos Mayores y familiares de aquellos que ya han fallecido, en una celebración presidida por el párroco de Almonte y rector del Santuario, Francisco M. Valencia, y acompañada por el Coro de la Hermandad Matriz.

La ceremonia contó también con la presencia de la Junta de Gobierno de la institución rociera y sirvió para reconocer la labor de quienes han desempeñado una de las responsabilidades más representativas de la vida de la Hermandad, estrechamente vinculada a la Romería del Rocío.

El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, explicó que este reconocimiento nace "del respeto que la Hermandad siente por todos los almonteños que han sido Hermanos Mayores" y destacó que sus nombres quedarán recogidos en una orla que se instalará en la Casa Hermandad como homenaje permanente a su contribución.

La orla recoge la relación de Hermanos Mayores desde el año 1900, fruto de un trabajo de recopilación realizado durante los últimos meses para preservar una parte importante de la historia de la institución.

Al finalizar la eucaristía, los asistentes recibieron una copia de la orla y una reproducción de la medalla de la Hermandad Matriz como recuerdo del acto. Este reconocimiento se hizo extensivo también a los familiares de los Hermanos Mayores fallecidos.

Con esta iniciativa, la Hermandad Matriz pone en valor la memoria y el legado de quienes han ejercido este cargo a lo largo de más de un siglo, reforzando el vínculo entre las distintas generaciones de almonteños y su devoción a la Virgen del Rocío.