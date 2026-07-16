Sanlúcar de Guadiana se suma a ‘Música en cada rincón’ con el espectáculo ‘La Plaza Suakai’

Sanlúcar de Guadiana será uno de los municipios participantes en la edición 2026 de, un proyecto que acerca espectáculos musicales de primer nivel a localidades de la España rural con el objetivo de llevar la cultura a enclaves alejados de los grandes circuitos culturales.

La cita tendrá lugar el próximo 28 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el Puerto Deportivo de la localidad, donde se desarrollará ‘La Plaza Suakai’, una propuesta que combina conciertos, actividades participativas y experiencias inmersivas para todos los públicos.

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, ha destacado que esta iniciativa demuestra que "la cultura también entiende de emociones y no de kilómetros", defendiendo un modelo que lleva el arte directamente a los municipios y contribuye a dinamizar la vida cultural del medio rural.

La jornada arrancará con un concierto de Suakai, formación reconocida internacionalmente por convertir cada actuación en una experiencia cercana al público. Tras la actuación se inaugurará ‘La Plaza Suakai’, un espacio concebido para fomentar la convivencia en torno a la música y que incluirá una degustación de productos navarros dentro de la actividad ‘El Momentico Suakai’.

El programa también contempla propuestas como el ‘Landismo Challenge’, una experiencia en la que los asistentes podrán pedalear al ritmo de la música; ‘Reflejos’, una actividad interactiva para descubrir el universo musical; ‘Universo Neomúsica’, donde se fusionan tecnología y creación artística; el espacio ‘Rincón Suakai’, dedicado a compartir historias personales sobre lugares especiales; y un concurso de fotografía y vídeo para inmortalizar la jornada.

La provincia de Huelva participa por quinto año consecutivo en este proyecto. En ediciones anteriores, la iniciativa ha pasado por municipios como El Granado, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces y Valdelarco, acercando diferentes propuestas musicales y escénicas a localidades del medio rural.

Impulsado por Suakai desde 2016, el proyecto ‘Música en cada rincón’ apuesta por combinar conciertos de alta calidad con experiencias participativas, tecnología y promoción del territorio, convirtiendo cada actuación en un punto de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes.