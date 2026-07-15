El cartel gigante de Colombinas ya preside la fachada de La Merced

La Plaza de Toros de La Merced luce desde este miércoles el tradicional cartel gigante de la Feria Taurina de Colombinas 2026, una imagen que cada verano marca el inicio de la cuenta atrás para uno de los acontecimientos más destacados del calendario festivo de Huelva.

La lona, de 8 por 4 metros y 32 metros cuadrados de superficie, ha sido instalada en la fachada principal del coso gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, convirtiéndose un año más en uno de los símbolos más reconocibles de las Colombinas.

El acto de presentación ha contado con la participación del presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y del empresario de la Plaza de Toros de La Merced, José Luis Pereda López, quienes han sido los encargados de desplegar el cartel ante representantes de los medios de comunicación.

La Feria Taurina de Colombinas se celebrará del 29 de julio al 3 de agosto y estará compuesta por tres corridas de toros —una de ellas con reses de Miura—, una corrida de rejones, una novillada con picadores y una clase práctica sin picadores a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva.

Durante el acto, José Luis García-Palacios destacó el compromiso de Caja Rural del Sur con las Colombinas y con la tauromaquia, mientras que José Luis Pereda agradeció el respaldo de la entidad, asegurando que su colaboración resulta fundamental para la organización del ciclo taurino.

La jornada concluyó con la entrega de una placa conmemorativa por parte de la empresa gestora de la Plaza de Toros de La Merced a la Fundación Caja Rural del Sur, como reconocimiento a los años de colaboración entre ambas entidades.

Con la instalación del cartel gigante, considerado por la organización como uno de los mayores del mundo dedicados a una feria taurina, Huelva inicia oficialmente la cuenta atrás para unas Colombinas que volverán a reunir a las principales figuras del toreo y a miles de aficionados en torno a la Plaza de Toros de La Merced.