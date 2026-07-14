Manuel Ángel Vázquez Medel recibe el Premio Internacional de Poesía Dama de Baza

El escritor, poeta, investigador y catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel ha sido distinguido con el IX Premio Internacional de Poesía Dama de Baza 2026, un reconocimiento que destaca su excepcional aportación a la creación poética, la crítica, la investigación, el análisis y la promoción de la poesía.

El jurado ha valorado la trayectoria de Vázquez Medel, considerada una referencia dentro del panorama literario español, y su contribución al desarrollo y difusión de la cultura a través de una extensa labor académica, investigadora y divulgativa.

El fallo ha sido adoptado por un jurado presidido por el poeta y miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, Pedro Enríquez, e integrado por Perfecto Herrera Ramos, José Manuel Darro, Enrique Gracia Trinidad, ganador de la pasada edición del premio, y Francisco Arias García.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 23 de julio, a las 20.30 horas, durante la gala 'Dama de Baza' a la Cultura, que se celebrará en el Patio del Palacio de los Marqueses de Cadimo, en la localidad granadina de Baza.

Con este reconocimiento, Manuel Ángel Vázquez Medel suma un nuevo galardón a una dilatada trayectoria dedicada a la literatura, la docencia y la investigación, consolidándose como una de las voces más relevantes de la poesía y el pensamiento contemporáneo.