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Manuel Ángel Vázquez Medel recibe el Premio Internacional de Poesía Dama de Baza

El escritor onubense recibirá el galardón el próximo 23 de julio en reconocimiento a toda una trayectoria dedicada a la creación, la investigación y la difusión de la poesía.
Manuel Ángel Vázquez Medel, Premio Internacional de Poesía Dama de Baza
Manuel Ángel Vázquez Medel, Premio Internacional de Poesía Dama de Baza
Premio Poesía Internacional
Manuel Ángel Vázquez Medel recibe el Premio Internacional de Poesía Dama de Baza
Redacción
Redacción
14/07/26 - 12:38

El escritor, poeta, investigador y catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel ha sido distinguido con el IX Premio Internacional de Poesía Dama de Baza 2026, un reconocimiento que destaca su excepcional aportación a la creación poética, la crítica, la investigación, el análisis y la promoción de la poesía.

El jurado ha valorado la trayectoria de Vázquez Medel, considerada una referencia dentro del panorama literario español, y su contribución al desarrollo y difusión de la cultura a través de una extensa labor académica, investigadora y divulgativa.

El fallo ha sido adoptado por un jurado presidido por el poeta y miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, Pedro Enríquez, e integrado por Perfecto Herrera RamosJosé Manuel DarroEnrique Gracia Trinidad, ganador de la pasada edición del premio, y Francisco Arias García.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 23 de julio, a las 20.30 horas, durante la gala 'Dama de Baza' a la Cultura, que se celebrará en el Patio del Palacio de los Marqueses de Cadimo, en la localidad granadina de Baza.

Con este reconocimiento, Manuel Ángel Vázquez Medel suma un nuevo galardón a una dilatada trayectoria dedicada a la literatura, la docencia y la investigación, consolidándose como una de las voces más relevantes de la poesía y el pensamiento contemporáneo.