El Simpecado recorrerá Almonte en nueve rosarios antes de la Venida

La Hermandad Matriz de Almonte celebrará del 6 al 14 de agosto los tradicionales rosarios preparatorios para la Venida de la Virgen del Rocío, nueve recorridos presididos por el Simpecado de camino que servirán para preparar espiritualmente al pueblo antes de la llegada de su Patrona.

Cada rosario comenzará a las 22.00 horas y recorrerá un itinerario diferente por las calles de Almonte, acercando la oración a todos los barrios del municipio. En total, el Simpecado recorrerá cerca de 17.400 metros durante las nueve jornadas, un trazado diseñado para llegar también a las zonas más alejadas del casco histórico, donde ya se vive con intensidad la cuenta atrás para la Venida.

La Hermandad Matriz destaca que la preparación no se limita al engalanamiento de calles o a la instalación de los tradicionales arcos que recibirán a la Virgen, sino que tiene también una importante dimensión espiritual, basada en el rezo comunitario del Rosario. Como es habitual, la Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz abrirá cada noche el cortejo con sus sones.

Novedad: el Simpecado saldrá desde tres capillas

La principal novedad de esta edición será que algunos de los rosarios no partirán desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El Simpecado permanecerá también en la ermita del Cristo, la capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, desde donde comenzarán o finalizarán varios de los recorridos.

Con esta iniciativa, la Hermandad Matriz pretende reforzar los lazos con las hermandades de penitencia de Almonte, facilitar el desarrollo de los itinerarios por las zonas más alejadas del centro urbano y dejar imágenes inéditas del Simpecado rociero en estos templos.

Los nueve recorridos

El primer rosario tendrá lugar el jueves 6 de agosto, con salida desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y recorrido por El Cerro, Cristo, Sevilla, Conde Cañete, Alcantarilla, Martín Villa y la Plaza Virgen del Rocío, regresando al templo parroquial.

El viernes 7 partirá igualmente desde la Parroquia y discurrirá por El Cerro, Unamuno, Blasco Ibáñez, El Molinillo, Vicente Aleixandre, Pérez Embid, Velázquez, Lepanto, Alfonso Huelva, Altozano, Héroes de Baler y Manuel de Falla, para finalizar en la ermita del Cristo.

El sábado 8 comenzará en la ermita del Cristo y recorrerá El Pocito, Veredilla, Carlos Cano, Huerta de la Cañada, la barriada del Polideportivo, la avenida de la Juventud, Antonio Machado, Albéniz, Alcantarilla y Fragua antes de regresar a la ermita.

El domingo 9 partirá también desde la ermita del Cristo para pasar por El Pocito, Domingo Castellanos, Somera, San Bartolomé, Murillo, Estacadilla, Blas Infante, Mundo Nuevo, Céret, Infanta María Luisa, Alfonso XIII, Vázquez Díaz y Pastorcito, concluyendo en la capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

El lunes 10 saldrá desde la capilla del Cautivo y recorrerá Pastorcito, Francisco Pizarro, el camino de Los Llanos, La Morera, Santa Isabel, García Lorca, Cristóbal Colón, Bécquer, Grupo Nuestra Señora del Rocío e Infante Don Carlos, regresando a la misma capilla.

El martes 11 tendrá su salida en la capilla del Cautivo y pasará por Palmosa, Cebollarejo, Marmoleja, Pérez Galdós, Isaac Peral, Triana, Torero, Venida de la Virgen y Santiago, finalizando en la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

El miércoles 12 partirá desde esta última capilla y recorrerá la avenida de los Cabezudos, avenida de los Reyes, Ballestares, el arroyo de Calancha, La Tirimbola, la senda de Los Tunos, El Saltillo, el camino de Los Serranos, Antonio Garrochena, Rociana, Hinojos, Picasso y La Rábida antes de regresar al punto de partida.

El jueves 13 saldrá desde la capilla del Gran Poder para recorrer Santa Ana, la avenida Rafael Alberti, las barriadas Pío XII, Nueva y de la Constitución, Ribera, Los Carrizos, Pino Gordo, Concepción Arenal, Candelaria Coronel y Conde Cañete, finalizando en la Parroquia.

El ciclo concluirá el viernes 14 de agosto con un último rosario que partirá desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y recorrerá la Plaza Virgen del Rocío, Concepción, Cervantes, la avenida Rafael Alberti, la Plaza de San Pedro, la carretera del Rocío, Antonio Garrochena, la Fuente de la Pañuela, La Sabina, el camino de Los Serranos, la avenida Rosalía de Castro, Niebla y nuevamente la Plaza Virgen del Rocío, antes de regresar al templo.

Estos nueve rosarios supondrán el prólogo espiritual de uno de los momentos más esperados por los almonteños, la Venida de la Virgen del Rocío, una tradición centenaria que cada siete años traslada a la Patrona desde su aldea hasta la localidad de Almonte para permanecer allí durante varios meses.