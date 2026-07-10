‘Flamenco Patrimonio’ abre el Festival Castillo de Niebla

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla levantará este sábado el telón de su 41 edición con, un espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía que conmemora el 15º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La representación dará comienzo a las 22.30 horas en el Castillo de los Guzmanes.

Bajo la dirección artística y coreográfica de Patricia Guerrero, el montaje reúne música, cante y baile en una propuesta que pone en valor la riqueza y diversidad del flamenco, al tiempo que reivindica el papel del Ballet Flamenco de Andalucía como una de las grandes referencias de este arte y como una cantera de nuevos talentos.

El espectáculo propone un recorrido por algunos de los palos y estilos más representativos del flamenco. La primera parte transita desde la elegancia de Arturo Pavón hasta la profundidad de las peteneras, romances y verdiales, mientras que el segundo movimiento rinde homenaje a Granada, evocando la esencia del Albaicín y el Sacromonte para culminar con una reinterpretación del legado artístico de Enrique Morente.

La producción también mira a la historia de la compañía al cumplirse tres décadas de su fundación por Mario Maya, en un viaje escénico que combina tradición y vanguardia para mostrar la evolución de un arte que sigue renovándose generación tras generación.

Con este espectáculo arranca una nueva edición del Festival Castillo de Niebla, que se desarrollará hasta el próximo 19 de agosto con una programación integrada por seis montajes teatrales y dos espectáculos de danza. La mayoría de las propuestas han sido estrenadas recientemente en festivales de referencia como Alcalá, Almagro o Mérida, consolidando a Niebla como uno de los escenarios más destacados del circuito nacional de artes escénicas.

De forma paralela, el ciclo 'Atrévete' volverá a llevar las artes escénicas a la Plaza de Santa María durante cuatro jueves de julio y agosto, acercando la cultura al público en un formato más abierto y participativo.

Las entradas para las distintas funciones pueden adquirirse a través de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como por vía telefónica y online, además de en la taquilla del Castillo desde las 19.00 horas el mismo día de cada representación, siempre que queden localidades disponibles.