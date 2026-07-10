La Matriz inaugura la exposición 'Sagrada' de Ricardo Gil

Laha inaugurado en la aldea de El Rocío la exposición, una propuesta del artistaque ofrece una visión contemporánea de la memoria visual y la devoción rociera a través de 23 obras pictóricas. La muestra podrá visitarse hasta el próximoen el salón de la Casa Hermandad Matriz, junto al Santuario.

La exposición parte de antiguas fotografías, muchas de ellas convertidas ya en imágenes icónicas de la historia de Almonte, que el artista reinterpreta mediante un lenguaje actual. Retratos, escenas cotidianas, momentos del Traslado, la procesión de la Virgen por las calles de Almonte, la llegada al Chaparral o las tradicionales imágenes de las abuelas portando los enseres de la Virgen conforman un recorrido en el que se entrelazan memoria, religiosidad popular y creación artística.

Uno de los rasgos más característicos de la muestra es el uso del color amarillo, que Ricardo Gil incorpora sobre composiciones en blanco y negro para destacar aquellos elementos que, según explica, "han estado en contacto con lo sagrado". De este modo, objetos, enseres y gestos vinculados a la Virgen del Rocío adquieren un especial protagonismo, simbolizando la conexión entre la tradición y la dimensión espiritual de la devoción almonteña.

Exposición Sagrada de Ricardo Gil

Durante la inauguración, el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, destacó que el artista ha sabido abordar uno de los ritos más representativos de la identidad rociera "con un lenguaje atrevido y contemporáneo". Por su parte, Ricardo Gil explicó que el proyecto nace como un estudio social y antropológico sobre la devoción a la Virgen del Rocío, buscando reflejar el vínculo entre "lo terrenal y lo divino" y la relación entre religión, cultura y arte actual.

Al acto también asistieron el hermano mayor de la Hermandad Matriz, Juan de los Santos; el delegado de Formación, Antonio Ramos; miembros de la Junta de Gobierno y numerosos asistentes que acudieron a la apertura de la muestra.

'Sagrada' forma parte de la programación cultural de verano de la Hermandad Matriz, organizada con la colaboración del grupo Hospedarte, y se enmarca en el tiempo de preparación para la próxima Venida de la Virgen. Además, parte de los fondos obtenidos con la venta de las obras se destinarán a la Obra Social de la Hermandad Matriz. La exposición podrá visitarse diariamente, hasta el 30 de agosto, en horario de 18.00 a 22.00 horas.