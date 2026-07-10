David de Miranda conquista Pamplona en su debut en San Fermín

El triguereñofirmó este jueves una de las tardes más importantes de su carrera al abrir laen su debut como matador en la Feria del Toro de los. El onubense cortó dos orejas al sexto toro de la tarde y salió a hombros junto a, culminando una actuación marcada por la entrega, el valor y la capacidad para sobreponerse a las dificultades de su lote.

La tarde comenzó cuesta arriba para el diestro de Trigueros. Su primero, 'Devoto', de Toros de Cortés, fue un ejemplar con escasas opciones de lucimiento debido a su falta de fuerza y entrega. Antes de la faena, De Miranda dejó un vistoso quite por saltilleras y brindó el toro al público en una jornada muy especial por tratarse de su presentación en la plaza pamplonesa. Aunque comenzó la labor muletera con firmeza y buen concepto, el astado terminó refugiándose en tablas y perdiendo cualquier posibilidad de transmisión. Además, el fallo con la espada le privó de cualquier reconocimiento, siendo despedido con silencio.

Todo cambió con el sexto de la tarde, 'Soleares', de Victoriano del Río. A pesar de tratarse de un toro de comportamiento complicado y tendencia a la mansedumbre, David de Miranda consiguió construir una faena de enorme mérito basada en el mando, la colocación y una gran determinación. El inicio de rodillas encendió rápidamente los tendidos y, a partir de ahí, el torero fue imponiéndose a las dificultades del animal, especialmente por el pitón derecho, ligando series de gran profundidad y emoción.

Con el paso de los minutos, el onubense incrementó el riesgo hasta citar prácticamente entre los pitones, conectando con un público que respondió con entusiasmo al compromiso mostrado sobre la arena. El cierre de la faena llegó con unas ajustadas manoletinas y una estocada de impecable ejecución que desató la petición mayoritaria de trofeos.

La presidencia concedió dos orejas, un premio que abrió las puertas grandes de la plaza pamplonesa a David de Miranda en su estreno en San Fermín. El torero compartió la salida a hombros con Andrés Roca Rey, protagonizando una de las imágenes más destacadas de la feria y confirmando el excelente momento que atraviesa en una temporada en la que sigue consolidándose entre los nombres propios del escalafón taurino.