Playa Sonora reunirá a más de 20 conciertos este verano en La Antilla

La Antilla volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios musicales de la provincia con la celebración de la segunda edición del, que reuniráentre el. El evento, presentado este jueves en la explanada del puerto de El Terrón, aspira a consolidarse como una de las principales citas culturales del verano en la costa occidental de Huelva.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por miembros del equipo de Gobierno y representantes de Inala Producciones, ha dado a conocer la programación de un festival que se desarrollará durante ocho jornadas repartidas en tres fines de semana. El recinto, situado junto al puerto de El Terrón y al acceso al recinto romero de La Bella, volverá a acoger conciertos de artistas nacionales de primer nivel en un entorno privilegiado junto al Atlántico.

El festival arrancará el 24 de julio con las actuaciones de Macaco, Miguel Campello, Duncan Dhu y Morochos. Un día después será el turno de Ana Torroja, Celtas Cortos y el DJ Pulpo, mientras que el primer fin de semana concluirá el 26 de julio con una Noche de Carnaval.

La programación continuará el 31 de julio con Camela, Siempre Así y la cantante ayamontina María Isabel. El 1 de agosto subirán al escenario La La Love You, Nena Daconte, Tu Otra Bonita y Vera Fauna.

El último fin de semana comenzará el 7 de agosto con los espectáculos de Aarón Sevilla, Lagore, Ricardo del Toro y JC Morillo. El 8 de agosto llegará uno de los conciertos más esperados, protagonizado por Vanesa Martín, que compartirá cartel con Fran Cortés. El cierre del festival será el 9 de agosto con el espectáculo de humor "Misión: Impro-sible", de Aguilera y Mení.

Durante la presentación, el alcalde destacó que Playa Sonora "es mucho más que un festival", al considerar que se ha convertido en un importante escaparate turístico para Lepe y La Antilla. En este sentido, subrayó que miles de personas aprovechan los conciertos para alojarse en el municipio, consumir en bares y restaurantes y conocer la oferta turística de la zona.

Por su parte, Julián Gutiérrez, de Inala Producciones, agradeció el respaldo institucional y del público tras el éxito de la primera edición y anunció como principal novedad que todo el recinto estará cubierto de césped, con el objetivo de mejorar la comodidad de los asistentes.

El Festival Playa Sonora cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Lepe, la Diputación Provincial de Huelva y la Agencia Destino Huelva, y está promovido por Inala Producciones, Tomi Gira y Oton. Las entradas ya están a la venta a través de las plataformas oficiales del festival.