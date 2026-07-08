Almonaster convoca la tercera edición de su Certamen de Pintura

Almonaster la Real volverá a convertirse en un escaparate para el arte con la celebración, el próximo 25 de julio, de la III edición del Certamen de Pintura, una cita que reunirá a artistas de diferentes puntos con el objetivo de plasmar sobre el lienzo el patrimonio y los rincones más emblemáticos del municipio.

El certamen contará con dos categorías, adultos e infantil. En la modalidad de adultos se repartirán 1.500 euros en premios, con 800 euros para la obra ganadora, 400 euros para el segundo premio y 300 euros para el tercero. Además, se entregará un premio especial al mejor artista local, consistente en una bolsa obsequio.

Por su parte, los participantes de la categoría infantil recibirán como premio material de Bellas Artes, con el objetivo de fomentar la creatividad y el interés por la pintura entre los más jóvenes.

Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción enviando la solicitud al correo electrónico info@almonasterlareal.es, donde también podrán obtener toda la información sobre las bases del certamen.

Con esta iniciativa, Almonaster la Real vuelve a apostar por la promoción de la cultura y las artes plásticas, convirtiendo durante una jornada sus calles y paisajes en un gran estudio al aire libre para los amantes de la pintura.