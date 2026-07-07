Lepe levanta este miércoles el telón del VI Festival Flamenco MEC

Lepe inaugurará este, la sexta edición del, una de las principales citas culturales del verano en el municipio. La programación arrancará con una doble propuesta que combinará el talento local y una de las grandes promesas del baile flamenco nacional.

La jornada comenzará a las 21:30 horas en la calle Real, frente a la John Holland Gallery, donde actuarán la Escuela Municipal de Danza, dirigida por Leli Dores, y la Escuela Municipal de Guitarra y Cante Flamenco, bajo la dirección de José María Rodríguez. El espectáculo convertirá el escaparate y la fachada de la galería en un escenario al aire libre abierto a todo el público.

A las 22:30 horas, la actividad se trasladará a la Peña Cultural Flamenca de Lepe, donde el bailaor Juan Tomás de la Molía pondrá el broche a la jornada inaugural. Considerado una de las figuras emergentes del flamenco, el artista ofrecerá un espectáculo en el que combina la esencia más tradicional con un estilo propio que le ha permitido consolidarse entre los nombres con mayor proyección del panorama nacional.

El festival continuará el 9 de julio con el II Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos en el Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel Santana. Un día después, la bailaora María Moreno impartirá una masterclass y protagonizará un espectáculo junto a la parroquia Santo Domingo de Guzmán, cuya hora se ha retrasado hasta las 23:30 para no coincidir con el encuentro del Mundial de fútbol entre España y Bélgica.

La programación seguirá el 11 de julio con actuaciones en el mercado de La Antilla y el Paseo Marítimo, además del concierto de Antonio y Mara Rey en el recinto romero de La Bella. El festival concluirá el 12 de julio con el espectáculo 'Abecedario Flamenco', del cantaor onubense Arcángel, en el Teatro Municipal.

Organizado por el Ayuntamiento de Lepe con la colaboración de distintas instituciones y entidades, el Festival Flamenco MEC ofrecerá todos sus espectáculos de forma gratuita, excepto el recital de clausura de Arcángel, cuyas entradas ya están a la venta.