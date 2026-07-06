La caseta de la Diputación acogerá la segunda edición del Festival 'Tributos y Versiones' en Colombinas

La caseta de la Diputación de Huelva volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de las Fiestas Colombinas con la celebración de la segunda edición del festival 'Tributos y Versiones', una propuesta musical que reunirá conciertos homenaje, bandas de versiones y sesiones de DJ entre el 29 de julio y el 3 de agosto.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que el objetivo es consolidar la caseta como "la casa de todos los municipios de la provincia" y un espacio de convivencia, al tiempo que se apuesta por dar visibilidad al talento onubense y dinamizar la programación festiva.

Cada jornada comenzará a las 22.30 horas con las actuaciones de los grupos onubenses Malasandra, La Clave y Parole, mientras que los conciertos principales arrancarán a las 00.30 horas y las sesiones de DJ lo harán a partir de las 02.15 horas.

El cartel arrancará el 29 de julio con Ciao Raffaella, homenaje a Raffaella Carrà, seguido de DJ Dani P. El 30 de julioserá el turno de Rockología y DJ Nano Rod. El 31 de julio llegará el tributo a Mecano con Mecanomanía, antes de la sesión de DJ Ito & Dife. El 1 de agosto, Barón Brandy pondrá sobre el escenario un repertorio de grandes clásicos del pop y el rock, con cierre de DJ Otto.

El 2 de agosto, el protagonismo será para Eterna Jurado, con un homenaje a Rocío Jurado, mientras que DJ Jose Kcerrará la jornada. El festival concluirá el 3 de agosto con una sesión especial de DJ Lobo, que pondrá el broche final a la programación musical de la caseta de la Diputación durante las Colombinas.

Todas las actuaciones serán de entrada libre hasta completar el aforo.