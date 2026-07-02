La Redondela abre una nueva edición de ‘Verano D’Arte’

La Sala Mudéjar de La Redondela acogerá desde este 3 de julio y hasta el 28 de agosto una nueva edición de ‘Verano D’Arte’, un ciclo cultural que vuelve a apostar por el arte contemporáneo y que, como principal novedad, incorpora este año la escultura junto a la pintura. La programación concluirá con la presentación del libro Años después, de Antonia Peralto.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de La Redondela, ha sido presentada en la Diputación de Huelva con la participación del diputado provincial Juan Daniel Romero; el alcalde, Salvador Gómez de los Ángeles; la concejala de Cultura, Lorena Medero; la comisaria del ciclo, Antonia Peralto; y el pintor Jesús López García.

Durante la presentación, Juan Daniel Romero destacó que La Redondela ofrece durante el verano "mucho más que playa y gastronomía", poniendo en valor una programación cultural que enriquece la oferta turística de la provincia y acerca el arte tanto a vecinos como a visitantes.

Por su parte, el alcalde agradeció el respaldo de la Diputación y subrayó que esta tercera edición incorpora por primera vez la escultura, ofreciendo una exposición más completa y diversa. Además, invitó a descubrir un municipio que combina patrimonio, historia, naturaleza y cultura.

La muestra reunirá obras de Jesús López García, Javier Montes y Alicia Romano, tres artistas con estilos muy diferentes que permitirán al público recorrer distintas formas de entender el arte contemporáneo.

La comisaria de la exposición, Antonia Peralto, explicó que el cartel de esta edición ha sido diseñado por ella misma y está inspirado en algunos de los elementos más representativos de La Redondela, como la Sala Mudéjar y el Palomar, integrando referencias a la identidad e historia del municipio.

Por su parte, Jesús López García aseguró sentirse especialmente ilusionado por exponer en un espacio patrimonial como la Sala Mudéjar y explicó que presenta una colección de obras de carácter expresionista y abstracto concebidas para que sea el espectador quien interprete libremente cada creación.

Con esta tercera edición, ‘Verano D’Arte’ se consolida como una de las principales citas culturales del verano en la costa occidental onubense, reforzando la apuesta de La Redondela por acercar el arte contemporáneo al público durante la temporada estival.