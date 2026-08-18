El Rocío activa el dispositivo de seguridad para la Venida de la Virgen

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) de El Rocío ha acogido esta mañana la primera reunión de coordinación del dispositivo especial con motivo de la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte, que se celebrará este miércoles y jueves.

La reunión ha estado presidida por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y se enmarca en la activación del #PlanVenida, bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El operativo reúne al Ayuntamiento de Almonte, la Administración General del Estado, la Diputación de Huelva y la Hermandad Matriz de Almonte, además de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Unidad de Policía Adscrita, Dirección General de Tráfico, 061, Infoca, Bomberos, Protección Civil y Ejército de Tierra.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar la seguridad y el normal desarrollo de uno de los acontecimientos con mayor afluencia de personas de los que se celebran en la provincia, durante el traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta Almonte.

Por parte de la Hermandad Matriz han participado en la reunión su presidente, Santiago Padilla; el vicepresidente, José María Sosa; el vicetesorero, Vicente Marco, y el delegado de Romería, José María Acosta.

La coordinación entre las distintas administraciones, cuerpos de seguridad, servicios sanitarios y equipos de emergencias será fundamental durante las próximas horas, especialmente a lo largo de los aproximadamente 15 kilómetros que separan la aldea de El Rocío de Almonte.

La Hermandad Matriz ha trasladado su agradecimiento a todos los profesionales y voluntarios que forman parte del dispositivo y que trabajarán durante estos días para garantizar el buen desarrollo de la Venida de la Virgen.