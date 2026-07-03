Presentadas las Fiestas del Carmen 2026 con la salida procesional de la Virgen como acto central

El Ayuntamiento de Huelva y la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen han presentado la programación y el cartel anunciador de las, que se celebrarán dely tendrán como principal acto la procesión triunfal de la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad.

Durante el acto, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, destacó el arraigo de esta celebración en la capital onubense y subrayó que la devoción a la Virgen del Carmen forma parte de la identidad marinera e histórica de Huelva. Asimismo, agradeció el trabajo de la Hermandad y de su hermano mayor, Antonio Rivera, por mantener viva esta tradición.

El cartel de esta edición lleva por título 'Estrella de los Mares' y ha sido realizado por Francisco Rovira, del taller Daroal. La obra representa la bendición del mar y la ofrenda de la corona de laurel en memoria de los marineros fallecidos, con un marino saludando militarmente a la imagen de la Virgen. El diseño incorpora además elementos emblemáticos de Huelva, como el Muelle del Tinto, y se inspira en la cartelería publicitaria americana de los años 50.

Antonio Rivera agradeció la colaboración del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria de Huelva y la Comandancia Naval, destacando el respaldo institucional para seguir impulsando unas fiestas profundamente vinculadas a la tradición y a la historia de la ciudad.

La programación comenzará con el Solemne Triduo, los días 13, 14 y 15 de julio, a las 19:30 horas, en la parroquia de la Purísima Concepción. El día 15, a las 22:45 horas, se celebrará el Rosario de vísperas acompañado por el Coro de Campanilleros de Nuestra Señora de la Esperanza y la Banda Municipal de Huelva. El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, tendrá lugar a medianoche la salutación y ofrenda floral, mientras que a las 20:00 horas se celebrará la Función Principal de Instituto con la participación de la Coral Colombina Onubense. Las fiestas culminarán el 17 de julio, a las 20:00 horas, con la salida procesional de la Virgen del Carmen desde la parroquia de la Purísima Concepción.