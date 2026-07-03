Presentadas las Fiestas del Carmen 2026 con la salida procesional de la Virgen como acto central
Durante el acto, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, destacó el arraigo de esta celebración en la capital onubense y subrayó que la devoción a la Virgen del Carmen forma parte de la identidad marinera e histórica de Huelva. Asimismo, agradeció el trabajo de la Hermandad y de su hermano mayor, Antonio Rivera, por mantener viva esta tradición.
El cartel de esta edición lleva por título 'Estrella de los Mares' y ha sido realizado por Francisco Rovira, del taller Daroal. La obra representa la bendición del mar y la ofrenda de la corona de laurel en memoria de los marineros fallecidos, con un marino saludando militarmente a la imagen de la Virgen. El diseño incorpora además elementos emblemáticos de Huelva, como el Muelle del Tinto, y se inspira en la cartelería publicitaria americana de los años 50.
Antonio Rivera agradeció la colaboración del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria de Huelva y la Comandancia Naval, destacando el respaldo institucional para seguir impulsando unas fiestas profundamente vinculadas a la tradición y a la historia de la ciudad.
La programación comenzará con el Solemne Triduo, los días 13, 14 y 15 de julio, a las 19:30 horas, en la parroquia de la Purísima Concepción. El día 15, a las 22:45 horas, se celebrará el Rosario de vísperas acompañado por el Coro de Campanilleros de Nuestra Señora de la Esperanza y la Banda Municipal de Huelva. El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, tendrá lugar a medianoche la salutación y ofrenda floral, mientras que a las 20:00 horas se celebrará la Función Principal de Instituto con la participación de la Coral Colombina Onubense. Las fiestas culminarán el 17 de julio, a las 20:00 horas, con la salida procesional de la Virgen del Carmen desde la parroquia de la Purísima Concepción.