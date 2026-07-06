'Ven al Parque' eleva a 3.000 euros el primer premio de su certamen musical

El certamen musical 'Ven al Parque' ha abierto el plazo de inscripción para su edición de 2026 con una importante novedad: el primer premio aumenta hasta los 3.000 euros, reforzando así su apuesta por impulsar el talento emergente y la creación musical en Huelva.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es respaldar a los artistas locales, fomentar la creatividad y ofrecer un escaparate para que puedan dar mayor visibilidad a sus proyectos dentro del panorama musical onubense.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio. Los participantes deberán presentar dos composiciones originales, grabadas en estudio o en directo, además de la documentación requerida, que incluye información del grupo o artista, una fotografía y una breve trayectoria.

Podrán concurrir músicos sin contrato discográfico en vigor y cuyos grupos estén integrados, al menos en un 50%, por personas nacidas o residentes en Huelva capital. El jurado, compuesto por profesionales del sector, valorará criterios como la calidad musical, la innovación, el estilo, la sonoridad y la imagen.

El certamen sigue consolidándose como una plataforma para descubrir nuevos talentos. En la edición de 2025 se alcanzó la mayor participación de los tres últimos años, con 38 bandas y proyectos musicales presentados.