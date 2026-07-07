Laura Vinós y Erick Alcántara ganan las Becas Daniel Vázquez Díaz 2026

La Diputación de Huelva ha dado a conocer el fallo de la 32.ª edición de las Becas a la Creación Plástica Daniel Vázquez Díaz, que este año han recaído en los proyectos 'Reja de lenguaje', de la cordobesa Laura Vinós, y 'La casa que suena', del artista onubense Erick Alcántara.

El jurado ha seleccionado ambas propuestas entre 19 proyectos presentados a una convocatoria considerada una de las más prestigiosas del panorama artístico andaluz.

Durante la presentación, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó que estas becas representan "mucho más que una ayuda económica", al suponer "una oportunidad y un compromiso con el talento" y reafirmar la apuesta de la Diputación por la creación artística contemporánea.

El proyecto 'Reja de lenguaje' propone una reflexión sobre el proceso creativo, reivindicando el dibujo como obra final a través de dibujos, pinturas, collages y otras piezas. Por su parte, 'La casa que suena' plantea una investigación pictórica en torno al folclore y la cultura popular desde una mirada contemporánea.

La portavoz del jurado, Yolanda Cortines, subrayó el elevado nivel de las propuestas presentadas y explicó que el tribunal valoró especialmente la calidad artística, la creatividad, la solidez de los proyectos y su potencial de desarrollo.

Tras conocer el fallo, Laura Vinós aseguró que recibir esta beca supone "un impulso enorme" para continuar su trayectoria artística, mientras que Erick Alcántara agradeció formar parte del palmarés de una convocatoria de tanto prestigio.

Las Becas Daniel Vázquez Díaz, creadas en 1993, están dotadas con 10.000 euros para la producción de cada uno de los proyectos seleccionados y la posible adquisición de una obra. Los artistas dispondrán ahora de un año para desarrollar sus propuestas, que posteriormente podrán exhibirse en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva.

A lo largo de sus 32 ediciones, esta convocatoria ha impulsado 86 proyectos artísticos, consolidándose como una plataforma de referencia para el apoyo a los creadores andaluces.