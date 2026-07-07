El Circuito 'Por la ruta del fandango de Huelva' celebra su XX edición

La Diputación de Huelva y la Federación Onubense de Peñas Flamencas 'El Fandango' han presentado la, una iniciativa que llevará una veintena de actuaciones de cante, toque y baile por distintos municipios de la provincia hasta el próximo mes de noviembre.

El circuito, que comenzó el pasado 12 de junio, recorrerá 18 peñas y tertulias flamencas y concluirá el 20 de noviembre en Paterna del Campo, consolidándose como una de las principales citas de promoción y difusión del flamenco onubense.

La diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, destacó el papel que desempeñan las peñas flamencas como "auténticas guardianas del flamenco", subrayando que gracias a su labor esta expresión artística "sigue creciendo sin perder sus raíces". Asimismo, reiteró el compromiso de la Diputación con un circuito que permite acercar el cante y el baile a numerosos municipios de la provincia.

La vigésima edición está dedicada al guitarrista José María de Lepe, reconocido por su trayectoria artística y por su contribución a la difusión del flamenco onubense. Baquero aseguró que el homenaje supone un reconocimiento a "toda una vida dedicada a llevar el nombre de Huelva por los mejores escenarios".

Por su parte, la presidenta de la Federación Onubense de Peñas Flamencas, Victoria Prieto, agradeció el respaldo institucional a un programa que considera fundamental para ofrecer oportunidades a los artistas y seguir divulgando "el patrimonio más importante que tiene Huelva: su fandango".

El homenajeado, José María de Lepe, expresó su agradecimiento tanto a la Diputación como a la Federación de Peñas Flamencas por un reconocimiento que calificó de "especial" dentro de su trayectoria profesional.

Con dos décadas de historia, el circuito se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes para la promoción del flamenco en la provincia, contribuyendo a mantener vivo el fandango de Huelva y acercándolo al público a través de las peñas flamencas.