María Becerra actúa este viernes en La Rábida

La cantante argentina, una de las grandes referencias de la música latina actual, actuará esteen el, dentro del ciclo, organizado por la Diputación de Huelva con la producción artística de Green Cow Music. El concierto comenzará a las, aunque el recinto abrirá sus puertas a las 21.00 horas.

Con más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify y una trayectoria marcada por actuaciones en escenarios internacionales como el Festival de Viña del Mar, Coachella o el Estadio River Plate, María Becerra llega a Huelva convertida en una de las voces femeninas con mayor proyección del panorama musical latino. La artista presentará su repertorio en una de las actuaciones más esperadas del verano en la provincia.

Como novedad, la organización instalará pantallas para que los asistentes puedan seguir en directo el partido de cuartos de final de España antes del concierto. Además, el recinto contará con una zona de food trucks y, tras la actuación, la noche continuará con una sesión de DJ. El ciclo Iberoamérica Suena 2026 continuará el 17 de julio con Yerai Cortés y Ana Lua Caiano y finalizará el 24 de julio con el concierto de Ricky Martin en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín de Huelva.