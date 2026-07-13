La UHU reivindica el papel de la mujer en el Descubrimiento

La Universidad de Huelva ha puesto en valor el papel desempeñado por las mujeres en la génesis del Descubrimiento de América con la participación del catedrático de Historia Moderna David González Cruz en el congreso internacional 'História tem nome de mulher: historiografia e mulheres', celebrado en la Universidade do Minho, en Portugal.

Durante su intervención, el profesor onubense abordó la influencia de varias mujeres portuguesas en la vida de Cristóbal Colón y en los primeros pasos del proyecto que culminó con la apertura de la ruta atlántica hacia las Indias, poniendo el foco en un aspecto poco tratado por la historiografía tradicional.

La ponencia se enmarca en el proyecto europeo AGREE - Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area, financiado por la Unión Europea y liderado por la Diputación Provincial de Huelva, en el que también participan instituciones de Irlanda, España, Francia y Portugal.

Entre las figuras analizadas destacó Filipa Moniz de Perestrello, esposa de Cristóbal Colón, así como su madre, Isabel Moniz, a quienes atribuyó un papel relevante al facilitar al navegante contactos con personas conocedoras de las rutas atlánticas y del mundo marinero vinculado al archipiélago de Madeira.

El investigador también se refirió a Briolanja Moniz de Perestrello, cuñada del descubridor, quien acogió a Colón y a su hijo Diego en San Juan del Puerto, donde poseía unas tierras arrendadas al duque de Medina Sidonia. Según explicó, este episodio resultó decisivo para favorecer la integración del genovés en Castilla y contribuir a la promoción de su proyecto descubridor.

Con su participación en este encuentro internacional, la Universidad de Huelva continúa impulsando nuevas líneas de investigación sobre uno de los episodios más relevantes de la historia europea, aportando perspectivas menos conocidas y reforzando, al mismo tiempo, la colaboración científica entre España y Portugal.