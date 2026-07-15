La danza contemporánea abre este jueves el ciclo Atrévete en Niebla

La Plaza de Santa María de Niebla acogerá este jueves, 16 de julio, a las 21.30 horas, el inicio del programa Atrévete, el ciclo de espectáculos gratuitos al aire libre que forma parte de la XLI edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. La encargada de inaugurar la programación será la compañía Led Silhouette con la propuesta de danza contemporánea Los perros.

Impulsado por la Diputación de Huelva, este ciclo vuelve a sacar las artes escénicas a la calle con el objetivo de acercarlas a nuevos públicos, especialmente a jóvenes y familias, mediante propuestas innovadoras y accesibles en espacios públicos.

Los perros, con dirección artística del reconocido coreógrafo Marcos Morau, plantea un intenso recorrido visual y emocional en el que los intérpretes Jon López y Martxel Rodríguez exploran, a través del movimiento, cuestiones como la identidad, la relación con los demás y la necesidad de encontrar al otro. La pieza combina danza, música e imagen para ofrecer una experiencia escénica de gran fuerza expresiva.

El programa Atrévete continuará el 23 de julio con Intrusos, del clown Lolo Fernández; el 6 de agosto llegará Empaque, una propuesta que fusiona flamenco y circo de la mano de Germán López; el 13 de agosto habrá una doble sesión de danza andaluza con El afilador, de Gero Domínguez, y Ave de paso, de Sara Jiménez; mientras que el ciclo concluirá el 20 de agosto con la compañía gallega Teatro Valente y su espectáculo NiquiÑaque.

Con esta programación, la Diputación de Huelva refuerza su apuesta por acercar las artes escénicas a vecinos y visitantes, convirtiendo durante cinco jueves del verano la Plaza de Santa María en un escenario abierto a la cultura.