Agotadas en hora y media las entradas para la corrida del 3 de agosto en La Merced

La Plaza de Toros de La Merced vivió este miércoles una jornada histórica con motivo del primer día de venta de entradas sueltas para la Feria Taurina de Colombinas. En apenas una hora y media desde la apertura de las taquillas se agotaron todas las localidades para la corrida del próximo 3 de agosto, considerada el cartel estrella del ciclo.

Desde primeras horas de la mañana, cientos de aficionados formaron largas colas en los alrededores del coso onubense para intentar conseguir una entrada para un festejo que ha despertado una enorme expectación.

El cartel reunirá a Morante de la Puebla, Daniel Luque y el onubense David de Miranda en una fecha especialmente simbólica para Huelva, al coincidir con el aniversario de la partida de las carabelas desde el puerto de Palos de la Frontera hacia el Nuevo Mundo.

La empresa gestora de la plaza destaca que el lleno absoluto alcanzado en un tiempo récord refleja el gran momento que vive la tauromaquia y la respuesta del público a un cartel que reúne a tres de los nombres más destacados del escalafón.

La presencia de Morante de la Puebla, considerado actualmente uno de los toreros con mayor capacidad de convocatoria, ha sido uno de los principales atractivos de la corrida. Junto a él estarán Daniel Luque, inmerso en una destacada temporada, y David de Miranda, que llega a las Colombinas tras una campaña marcada por importantes triunfos en distintas plazas.

Desde la empresa que dirige José Luis Pereda López valoran la respuesta de la afición como un respaldo a la confección de la feria y consideran que Huelva volverá a vivir una de las grandes citas taurinas del verano con una Plaza de Toros de La Merced completamente llena.