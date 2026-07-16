El Año Jubilar Rociero comenzará el 15 de agosto con una misa en el Santuario del Rocío

La Hermandad Matriz de Almonte ha dado a conocer la programación del verano rociero, un calendario que estará protagonizado por la apertura del Año Jubilar del Rocío, la celebración del Rocío Chico y la Venida de la Virgen a Almonte, uno de los acontecimientos más esperados por la familia rociera y que solo tiene lugar cada siete años.

El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, ha anunciado que el Año Jubilar Rociero se abrirá oficialmente el próximo 15 de agosto, a las 11.00 horas, con una eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Se trata del tercer Año Jubilar concedido por la Santa Sede a la devoción rociera y el primero vinculado expresamente a la Venida de la Virgen a Almonte.

Al día siguiente comenzarán los cultos del Rocío Chico, una celebración con la que el pueblo de Almonte renueva desde hace 213 años su voto de acción de gracias. El triduo se desarrollará los días 16, 17 y 18 de agosto con el rezo del rosario, el ejercicio del triduo y la eucaristía, culminando el día 19 con la Solemne Función del Voto, presidida también por el obispo de Huelva.

La madrugada del 18 al 19 de agosto tendrá lugar el tradicional Rosario, presidido por el Simpecado de la Hermandad Matriz y acompañado por la Escuela de Tamborileros. Ya el día 19, tras la Función del Voto y la procesión eucarística, llegará uno de los momentos más esperados: la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte.

Vestida de Pastora, la imagen será trasladada a hombros de los almonteños por el camino de Los Llanos. Como es tradición, no existe una hora fijada para la salida del Santuario, aunque el traslado cuenta con momentos especialmente simbólicos, como la colocación del pañito y el guardapolvo al atardecer y su retirada al amanecer en el Alto del Molinillo del Chaparral, antes de entrar en Almonte.

La Virgen permanecerá durante los siguientes nueve meses en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se desarrollará toda la actividad religiosa habitual de la Hermandad Matriz y de las hermandades filiales durante el Año Jubilar.

Como preparación espiritual, entre el 6 y el 14 de agosto se celebrarán nueve rosarios por las calles de Almonte, recorriendo distintos barrios del municipio. Como novedad, algunos itinerarios comenzarán o finalizarán en la ermita del Cristo y en las capillas de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

La programación estival incluye además el XXXVI Encuentro de Jóvenes Rocieros, que se celebrará del 24 al 26 de julio bajo el lema Contigo en el camino, Rocío; la Exaltación de la Venida de la Virgen, que pronunciará el periodista Carlos Herrera el próximo 5 de agosto; el ciclo cultural Diálogos de Verano, con conferencias y mesas redondas sobre la historia de los traslados de la Virgen; y dos exposiciones que podrán visitarse hasta el 30 de agosto en la Casa Hermandad.

Con este amplio programa, la Hermandad Matriz inicia un verano especialmente significativo para Almonte y para toda la familia rociera, marcado por la celebración del Año Jubilar y el regreso de la Virgen del Rocío a su pueblo, un acontecimiento que volverá a convertir al municipio en el centro de la devoción rociera durante los próximos nueve meses.