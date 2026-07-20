El Centro de la Comunicación inaugura la exposición 'Hermida en la Luna. Arte Postal'

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acoge desde este lunes y hasta el próximo 28 de agosto la exposición 'Hermida en la Luna. Arte Postal', una iniciativa que conmemora el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, un acontecimiento histórico narrado para España por el periodista onubense Jesús Hermida el 19 de julio de 1969.

La muestra reúne más de 50 postales recibidas en una convocatoria internacional de arte postal promovida por el propio centro, con obras procedentes de 16 países, entre ellos Australia, Francia, Japón o Alemania, además de distintos puntos de España.

Durante la inauguración, la concejala de Turismo y Comercio, Pastora Giménez, destacó que la exposición acerca a visitantes de todas las edades la figura de uno de los periodistas más importantes del país y contribuye a difundir un legado que trasciende las fronteras.

La iniciativa surge tras el taller de arte postal celebrado el pasado mes de marzo e impartido por el artista visual Javier Seco, en el que participaron numerosos onubenses. El arte postal, también conocido como mail art, es una disciplina artística que utiliza el correo como medio de expresión mediante el envío de postales, collages, sobres intervenidos y otros soportes creativos.

Nacido en la década de 1960, este movimiento busca fomentar el intercambio artístico libre entre creadores de todo el mundo, alejándose de los circuitos tradicionales del mercado del arte. Con esta exposición, el Centro de la Comunicación continúa ampliando su programación para divulgar la trayectoria de Jesús Hermida y promover nuevas formas de creación y comunicación artística.