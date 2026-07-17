‘La vengadora de las mujeres’ llega este sábado al Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla

El XLI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla continúa este sábado, 18 de julio, con la representación de ‘La vengadora de las mujeres’, una de las comedias menos representadas de Lope de Vega que regresa a los escenarios con una propuesta contemporánea de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple.

La función comenzará a las 22:30 horas en el Patio de Armas del Castillo de los Guzmanes, escenario habitual de la programación principal del festival organizado por la Diputación de Huelva.

La obra sitúa en el centro de la historia a Laura, princesa del Reino de Bohemia, quien desafía las normas de su época defendiendo la libertad, la independencia y la capacidad de las mujeres frente a los prejuicios sociales. A través del humor, los enredos amorosos y la riqueza del verso, Lope de Vega plantea una reflexión sobre la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir su propio destino.

La versión, con dramaturgia de Alfonso Plou y María López Insausti y dirección de Carlos Martín, conserva la esencia del texto original, aunque incorpora algunos ajustes para acercarlo al público actual sin perder la fuerza poética de la obra.

El reparto está formado por Silvia de Pé, Gabriel Moreno, Héctor Carballo, José Vicente Moirón, Xavi Caudevilla, Nacho Rubio, Chavi Bruna, Lorena Berdún e Itziar Miranda, en una puesta en escena que destaca por su ritmo y dinamismo.

Tras la inauguración del festival con el espectáculo 'Flamenco Patrimonio', a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, la cita cultural continuará durante los meses de julio y agosto con algunas de las principales producciones nacionales de teatro clásico y danza en el singular marco del Castillo de los Guzmanes.

Las entradas para las ocho representaciones de la programación principal pueden adquirirse en Hipercor, Tiendas El Corte Inglés, a través de la venta telefónica y por internet, además de en la taquilla del Castillo desde las 19:00 horas el mismo día de cada función, siempre que queden localidades. El festival ofrece también un servicio gratuito de ludoteca durante las representaciones.

Paralelamente, el ciclo 'Atrévete' seguirá llevando las artes escénicas a la Plaza de Santa María durante los jueves de julio y agosto. La programación completa del festival puede consultarse en la página web de la Diputación de Huelva.