Tirado y Luna aparcan su amistad para buscar el triunfo en Colombinas

La Plaza de Toros de La Merced reunirá en la novillada con picadores de las Fiestas Colombinas a dos de las grandes promesas del toreo onubense. Carlos Tirado y Guillermo Luna compartirán cartel en una cita que ambos consideran decisiva para sus carreras y que afrontan con la responsabilidad de torear ante la afición de su tierra.

Aunque mantienen una estrecha amistad fuera de los ruedos, ambos tienen claro que, una vez comience el festejo, cada uno buscará su propio triunfo. "En Huelva somos amigos, pero en el ruedo cada uno sale a ser el triunfador", resumen los dos novilleros.

Tirado, que ya sabe lo que supone hacer el paseíllo en La Merced con picadores, reconoce que la presión será mayor por actuar en casa, mientras que Luna admite que la experiencia de su compañero puede servirle de referencia en un momento clave de su trayectoria.

Los dos coinciden en señalar al matador David de Miranda como el gran referente del toreo onubense. Guillermo Luna destaca especialmente su capacidad de sacrificio y la forma en la que ha construido su carrera, mientras que Carlos Tirado lo considera un ejemplo para todos los jóvenes toreros de la provincia.

Respecto a la cita de Colombinas, ambos aseguran que la mayor motivación será responder al cariño de la afición de Huelva. Tirado reconoce que la responsabilidad de actuar ante familiares y seguidores añade un componente emocional especial, mientras que Luna espera que la novillada sirva para seguir impulsando el futuro de los toreros onubenses y favorecer la celebración de nuevos festejos.

Lejos de entender la tarde como un duelo entre ellos, los dos novilleros insisten en que el principal desafío consiste en superarse a sí mismos y aprovechar una oportunidad que puede marcar un punto de inflexión en sus respectivas carreras.

El objetivo compartido es claro: firmar una gran actuación, abrir la puerta del triunfo en La Merced y dejar un buen sabor de boca entre los aficionados que acudirán a la plaza en una de las citas más esperadas de las Colombinas.